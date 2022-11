Video: Yanina Latorre vivió un momento de furia contra el guardia de seguridad de un country

La panelista Yanina Latorre relató en redes sociales el tenso momento que vivió en la puerta del country de una amiga luego de que el seguridad le exija documentos físicos que no portaba. Consideró que “ya no se usan más” y acusó “maltrato”.

“Debo reconocer que tuve 20 mil quilombos con los guardias de seguridad de todo el mundo, porque no me gusta la gente que te trata con aires de: ‘Yo soy el policía’ ”, inició el video que grabó la conductora luego de haber sido echada por las autoridades.

“Llego y me pide la documentación física. Ya me cagó, porque la tengo solo digital. Me rompe las pelotas, porque si hay una aplicación donde está toda tu vida, ¿por qué lo querés en físico? Le dije que no lo tenía y me dice: ‘Bueno, está bien, por esta vez te hago el favor’”, se quejó.

Luego contó que era una cena para despedir a Diego Latorre por su viaje a Qatar a cubrir a la selección argentina en el Mundial: “ahora está en San Luis, así que era sin él. Pero es a una bajada de mi casa, así que solo llevé el teléfono y dos botellas de champán”.

A pesar de haberla perdonado en primera medida por los documentos que solo portaba de manera virtual, continuó pidiendo papeles del auto que tampoco tenía. “Después me dice que quiere ver la fecha de vencimiento del registro. Estás en la Panamericana, soy una señora grande que va en un auto, obvio no voy a salir con el registro vencido”.

Finalmente, no la dejó pasar con el vehículo y le ofreció dejarlo afuera y que pase caminando. “No es para tanto, es una gilada y necesitaba descargarme. A mí no me maltrata ni me destrata nadie. Con el odio, me fui. Llegué a casa, me puse el pijama y me serví un vino”, sentenció envuelta en furia y a los gritos.