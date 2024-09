Video: lanzaron un adelanto de la segunda temporada de The Last of Us Max y HBO dieron a conocer un teaser de la nueva entrega de la serie, que se estrenará en 2025, y los fanáticos se mostraron entusiasmados.







Se lanzó un adelanto de la segunda temporada de The Last of Us. Redes sociales

El servicio de streaming Max, junto a HBO, dio a conocer el teaser de la segunda temporada de The Last of Us, que se estrenará en 2025 y volverá a ser protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey.

En la sinopsis de la segunda temporada de The Last of Us, se describió que Joel y Ellie, interpretados por Pascal y Ramsey respectivamente, tendrán un nuevo conflicto y varios desafíos que deberán resolver. Luego de que la primera entrega tuviera nueve capítulos, la flamante temporada contará con siete.

El lanzamiento se produjo en el marco del Día de The Last of Us, que se celebra cada 26 de septiembre, y generó entusiasmo en los fanáticos. "Qué emoción", expresó un usuario de las redes sociales sobre la serie basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog. The Last of Us Crece la expectativa por la nueva temporada de The Last of Us. Redes sociales Además de Pascal y Ramsey, la nueva temporada de la serie estará compuesta por Gabriel Luna, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez y Jeffrey Wright. También contará con la participación de Catherine O'Hara. En tanto, los directores son Mark Mylod, quien además se desempeñó en Succession, junto a Stephen Williams, Kate Herron y Nina López-Corrado. El adelanto de la segunda temporada de The Last of Us Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/StreamMaxLA/status/1839324416347361428&partner=&hide_thread=false Temporada 2. La serie HBO Original #TheLastOfUs vuelve en 2025 a Max. #TLOUDay pic.twitter.com/jj17S4rfmi — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) September 26, 2024