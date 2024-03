A las piñas: revelaron cuál fue la frase que hizo explotar al Turco García

Luquitas Rodríguez, quien estaba presente junto a Coscu, entre otros streamers, relató: "Camisetas Nani, como lo conocen ustedes, se llama Tati, estaba tirando sus pizpiretadas y estaba tirando de la soga tal vez sin saberlo, no lo sé, y le dice: 'Encima este te quiere c... a tu mujer’ y el Turco García se enoja".

Embed Relato completo Turco García vs Camisetas Nanni, por el streamer (versión oficial). pic.twitter.com/jokTGeYAl7 — Marian Herrera (@marianherrrera) March 13, 2024

A lo que Martín Pérez Di Salvo agrega: "Vos te reís y el Turco me dice: ‘Perdoná, perdoná, pero este se está re zarpando’. Y el otro no dice nada, se queda tipo se enojó posta. Y el Tuco redobla la apuesta y le tira un vaso vacío que me pasa también por al lado. Ahí pienso: ‘Pará, esto es una banda le está tirando un vaso vacío de vidrio’. Y ahí yo entendí que no había límites”.

Luquitas Rodríguez y Coscu contaron lo que no se vio de la pelea del Turco García

El streamer contó que "la mesa se dio cuenta de que se había pasado un límite, y Camisetas vuelve a hacer un comentario. Ahí es cuando Camisetas se levanta y lo va a buscar. Entonces el Turco se para también, y ahí me di cuenta de que era una situación de piñas".

Luego, en un stream en la madrugada del miércoles, Luquitas relató el detalle de lo que pasó y contó que fueron varias veces las que Camisetas Nani habló sobre la mujer del exfutbolista, Mariela Prieto. Pero previamente se habían lanzado un vaso de pomelo y todo terminó aún peor.