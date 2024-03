Luquitas Rodríguez y Coscu contaron lo que no se vio de la pelea del Turco García.

Luego de que el Turco García se agarre a las trompadas con el dueño de Camisetas Nani , Luquitas Rodríguez y Coscu, quienes estaban presentes en el programa y presenciaron el momento, contaron lo que no se vio y el motivo por el que había empezado el escándalo.

“Yo cito porque me ha dejado muy turbado, él dice ‘encima este te quiere coger a tu mujer’ y el Turco se enoja y primero decide tirarle un vaso de agua, no es que recurre a la violencia. A Martín lo empapa”, inició Luquitas en su stream que realizó por la madrugada para dar detalles.

Luego contó que "la mesa se dio cuenta de que se había pasado un límite, y Camisetas vuelve a hacer un comentario. Ahí es cuando Camisetas se levanta y lo va a buscar. Entonces el Turco se para también, y ahí me di cuenta de que era una situación de piñas".

Embed Relato completo Turco García vs Camisetas Nanni, por el streamer (versión oficial). pic.twitter.com/jokTGeYAl7 — Marian Herrera (@marianherrrera) March 13, 2024

Y reveló: "No lo había visto nunca en mi vida así al Turco, no había chance de un llamado a la reflexión, era una bomba nuclear. El Turco lo empuja y ahí ya estaba, porque Camisetas se la bancaba, fue al frente... Ahí yo percibo que me sobrevuela la violencia, la percibo y hago esto..."..

Por su parte, Coscu aporta que era un vaso de pomelo el que le tira primero y después le revolea el vaso vacío. “Se estaba como medio pasando, el chabón le tira mi vaso. Ahí se da cuenta y el Turco me dice ‘perdoná, pero este se está re zarpando’. El otro no dice nada y el Turco redobla la apuesta. Yo ahí pienso: ‘esto es una banda’”.

El Turco García se agarró a trompadas con uno de los invitados de su programa en pleno vivo

Claudio “Turco” García protagonizó una pelea con uno de los invitados de su programa durante la grabación y todo quedó registrado en una transmisión en vivo de Instagram. El exjugador de Racing, que había invitado a otros streamers como Luquitas Rodríguez y Coscu, terminó a los golpes de puño con Ricardo Javier Chao, el dueño de Camisetas Nani.

Embed Me acabo de levantar y me di cuenta que me perdi el mejor programa de la historia donde el turco garcia se cago a piñas con camisetas ladri!!!!! pic.twitter.com/fvoEGHWVXe — El tio bostero (@AhiVinoElTio) March 13, 2024

Una de las personas que estuvo presente relató en un audio que a uno de los invitados le atraía la eposa de García. "Cuestión que el chico de Camisetas Nani empezó a hacerse el canchero y le repitió tres o cuatro veces que Jesús quería tener relaciones con su mujer”, contó.

“El Turco lo invitó a pelear... El de Camisetas Nani se paró y lo empujó. El Turco se hizo para atrás, lo empujó, el dueño del local tiró dos manos y ahí el Turco demostró todo lo que sabe de boxeo, porque le dio dos piñas certeras”, expresó.