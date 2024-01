Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1752521244228862383?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1752521244228862383%7Ctwgr%5E13cd47fcbc24f9f4a8e2183ee0e1bbd9cd75ba42%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fespectaculos%2Fgran-hermano%2Flisandro-recibio-un-mensaje-su-novia-y-le-dio-un-pico-furia-n5934085&partner=&hide_thread=false Licha cumplió su promesa y se chapó a Furia EN VIVO



“Creo que me debe estar viendo y a veces yo soy una persona muy solitaria, me gusta estar solo y quizá me ha pasado que no me he sumado mucho a lo que yo llamo el boludeo. Pero no es nada despectivo, sino que es cuando los chicos hacen bromas o se divierten”, expresó Navarro.

Sin embargo, en un repentino cambio de tema, el conductor le recordó "¡espera! Vos Licha prometiste un beso con Furia si te quedabas esta semana. Lo tenés que cumplir". A lo que el resto comenzó a aplaudir y Furia le respondió "no seas hijo de puta, está llorando por la novia".

Ante la insistencia de los presentes, Furia se levantó decidida, se encontró con Lisandro a en un costado de la mesa y le dio un beso fugaz, en medio del grito de sus compañeros.

Gran Hermano 2023: Lucía y Rosina dieron el consentimiento y Furia estalló de celos en vivo

El juego continúa dentro de la casa más famosa del país, nuevos amores y acercamientos ocurren frente a los ojos de todos. En esta ocasión Lucía Maidana y Rosina Beltrán dieron el consentimiento a cámara y Furia estalló de celos en Gran Hermano 2023.

Ambas participantes durmieron juntas en la misma cama, tras levantar el dedo a cámara y obedecer la advertencia del Big Brother. Sin embargo, Juliana no tardó en poner el grito en el cielo ante semejante actitud. Este inesperado acercamiento sorprendió a los seguidores del programa, aunque no es la primera vez que duermen juntas.

Juliana Furia en Gran Hermano 2023 28-01-24 Captura de pantalla Telefe

Captadas por la cámara infrarroja ubicada en las habitaciones de la casa, Lucía y Rosina hablaron un rato entre susurros antes de decidir taparse con las sábanas. Aunque, la voz de Gran Hermano las interrumpió y les pidió a ambas que brindaran su consentimiento a cámaras, ante esto las participantes levantaron el pulgar y sonrieron.

Al escuchar la voz del Big Brother, la que no tardó en llegar al cuarto fue Juliana Scaglione, quién abrió estrepitosamente la puerta y gritó (a pesar de que algunas de sus compañeras dormían): "No estés con mi mujer. Ya te dije, Lucía, andá para allá".

El grito sorprendió a Lucía y a Rosina, quienes se rieron y procedieron a taparse. Esta nueva ¿relación? generó la emoción de sus seguidores y seguidoras, lo que generó que el romance entre ambas crezca en las redes sociales.