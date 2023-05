Vandalizaron la casa de Fabiana Cantilo y se descargó en redes lanzando un enigmático

Vandalizaron la casa de Fabiana Cantilo y su descargo en redes sociales: "Yo no soy el enemigo"

Después de apuntar contra la serie "El amor después del amor", Fabiana Cantili reapareció en redes sociales para contar que vadalizaron su casa y realizó un descargo hacia el responsable. "Yo no soy el enemigo" , sentenció en sus historias de Instagram, sin entrar en detalles sobre el inesperado episodio que vivió en su hogar.

Aunque no dio detalles sobre el hecho, Cantilo se expresó brevemente "gracias por la solidaridad por lo que me pasó". A lo que añadió que frente a este episodio donde su casa fue vandalizada señaló que "pongo cámaras, chapas y chau. Me voy a Europa pero acá quedan un par de personas".

En esa línea, la cantante aclaró que no quería explicar demasiado del suceso así no era levantado por muchos medios, pero, le envió un contundente mensaje a el autor o la autora de lo ocurrido: "si el que vandalizó mi casa está mirando hace otra cosa de tu vida, flaco o flaca, no soy el enemigo".

"Yo no soy el enemigo, es una buena frase, ¿no?", volvió a repetir y finalizó el video con “qué loco chicos, todo junto, mucho. Es mucho para mí, pero agradezco. Todo lo que está pasando es un montón".

Fabiana Cantilo apuntó contra "El amor después del amor", la serie de Fito Páez

Fabiana Cantilo criticó la nueva serie El amor después del amor, la biopic sobre la vida de Fito Páez en Netflix, cuya producción fue con el consentimiento del artista de rock, quien fue pareja de la cantante en los ochenta.

En ese contexto, la intérprete de Nada es para siempre, reflexionó sobre la ficción y dio una contundente opinión. "Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo", deslizó en un video en su cuenta de Instagram.

"Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos", recalcó, antes de enumerar sus trabajos.

https://twitter.com/dj_fracaso/status/1653099717000065024 "YO TENIA UNA VIDA TAMBIÉN...

Mezclaron todo y hay muchas cosas que no son."

Fabiana Cantilo se pronunció sobre la biopic de Fito Páez #Eadda pic.twitter.com/NL3Kn01vw8 — ; (@dj_fracaso) May 1, 2023

"Yo estuve en Los Twist, que me fui a la mierda porque soy fóbica. Me fui después de la gira de Charly, Clics Modernos; fui parte de Detectives producido por Charly García; Fabiana Cantilo y Perros calientes producido por Fito (que casi nos matamos)", agregó Cantilo.

Luego aclaró que "la ayudaron" porque "yo tenía talento, obviamente”. La artista señaló que la serie "es el punto de vista de Fito”. “Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también”, sumó.

Páez y Cantilo estuvieron en una relación de seis años que inició cuando el rosarino ingresó a la banda de Charly y finalizó en los 90 continuando con una gran amistad. Pero la corista no fue su unico amor, también lo fue Cecilia Roth, madre de su hijo Martín y una de sus gran musas, según indicó el artista de rock a Teleshow.