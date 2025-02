Valentina Cervantes confirmó su reconciliación con Enzo Fernández: "Se dio cuenta..."

En diálogo con el programa televisivo Desayuno Americano, Valentina Cervantes reveló cómo fue su reconciliación con Enzo Fernández. " Fui a llevar a los nenes en año nuevo y pudimos hablar . Mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda hablar ", comenzó por explicar la madre de Olivia y Benjamín.

Vinculado a esto, la modelo confesó que el futbolista fue quien tomó la posta: "Estando allá, él se dio cuenta que nos extrañaba como familia, que me extrañaba a mí también. Capaz nos hizo bien a los dos para que se dé cuenta de un montón de cosas". Con estas palabras, dejó en claro que el jugador de la Selección argentina se disculpó por todo el daño generado.

Valentina Cervantes Enzo Fernández Londres La viralización de la foto juntos a fines de 2024 podría indicar cuándo comenzaron las charlas. Captura Instagram (@angeldebritooki)

Por otro lado, Cervantes hizo referencia a los amoríos que tuvo cada uno tras la separación. "Si empiezan esos reclamos, creo que ya empieza mal. Lo hablamos desde el principio, una vez separados, cada uno podía hacer lo que quiera. Y yo no le voy a preguntar con quién estuvo. Creo que es algo del pasado, si empiezo a revolver eso... Él me preguntó y quedó ahí", detalló.

De igual manera, señaló que toma este alejamiento como un aprendizaje: "En las relaciones también está bueno pasar estas cosas para decir 'bueno, también pudimos superar esto'. Hay crisis peores, y lo nuestro por suerte nunca se llevó a una gran escala". Todo esto volvió a dejar en claro que ella continúa igual de enamorada.

Embed Valentina Cervantes habla de su vuelta con Enzo Fernández: "En Año Nuevo se dio cuenta que nos extrañaba", y dijo: "Me preguntó con quién estuve"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/RNoaT13KC6 — América TV (@AmericaTV) February 7, 2025

Valentina Cervantes habló sobre los romances de Enzo Fernández

Si bien Valentina Cervantes dejó en claro que no le preguntó sobre sus amoríos en estos meses, la modelo fue consultada por diferentes situaciones y no se guardó nada.

En un primer lugar, hizo referencia al chimento que la vinculaba con otro futbolista de la Albiceleste: "Ese rumor que se corrió no sé de dónde se filtró, pero es mentira que me escribió un jugador de la Selección. Tampoco lo contaría, pero sinceramente es que no pasó. Se lo contaría a Enzo de última". Con estas palabras, el público acordó en que su elección de palabras fue rara y quizá sí hubo un acercamiento.

Para finalizar, al ser consultada por el llamativo festejo de gol de Enzo en el que hizo un gesto de llamada por teléfono, explicó que no estaba vinculado a ella: "Conmigo no tenía que ver, si era con otra persona no lo sé".