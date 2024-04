Uno de los conductores estrella de América TV, suspendido por abandonar su programa

El día viernes se vivió algo bien particular, ya que durante la emisión del noticiero BDA, Fabián Doman no apareció más al aire y continuó con el envío su compañera, Mercedes Mendoza.

VIDEO-2024-04-14-21-20-00.mp4

¿Fabián Doman afuera de América TV?

Luego de este episodio, el periodista no estuvo esta mañana enfrente de su ciclo. Me contacté con el conductor y me dijo: "No estoy al aire, no por decisión mía y eso quiero dejarlo bien en claro de que no paso por mi cabeza abandonar el canal ni el programa. Ayer estaba produciendo el programa y me llamaron para decirme que no vaya hoy y hasta tanto no me llamen para volver".

Ante mi consulta de que si lo dejaron afuera del ciclo, me dijo: "No lo sé, lo que se es lo que te repito: No está ni estuvo en mi mente dejar el programa ni América".

Así las cosas con el periodista y el canal, que todavía no informo que pasara con este vinculo, ya que en materia de audiencia la presencia y la ausencia de Doman no movió la aguja, siguiendo en números por debajo del punto y hasta medio punto de rating,

Sin embargo, a solo muy poco de conocerse la noticia, ya se pudo saber que le habrían ofrecido a Guillermo Andino la conducción del ciclo, al menos de manera provisoria y hasta que se resuelva el conflicto. También se rumorea que existe mucha tensión entre la producción y el conductor.