Universal Pictures confirmó la peor noticia sobre su película más esperada del 2025

Five Nights at Freddy's 2 llegará a los cines en 2025.

El estudio cinematográfico Universal Pictures decidió mantener la clasificación de la película Five Nights at Freddy's para la secuela y esto generó preocupación entre los fanáticos teniendo en cuenta las quejas que hubo tras su debut en cines .

Según informó el insider Daniel Richtman en sus redes sociales, Five Nights at Freddy's 2 tendrá clasificación PG-13, lo que significa que no podrán mostrar sangre en esta segunda película. De esta manera, hay mucha preocupación teniendo en cuenta la naturaleza de los personajes que llegarán en la secuela, ya que según los videojuegos, son mucho más violentos.