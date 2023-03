Una reconocida actriz de Hollywood perdió la mitad de su fortuna por la crisis bancaria en Estados Unidos

"Perdí la mitad de mi dinero en este asunto bancario pero eso no significa que no esté aquí”, explicó la actriz de Hollywood aunque no especificó si la perdida de su dinero se debió específicamente a la quiebra de SBV u otra entidad financiera afectada.

"Sé lo difícil que es subir hasta acá y descubrir cómo hay que hacer para enviar el dinero vía mensaje. Soy una idiota con la tecnología, pero puedo escribir un maldito cheque", agregó.

Sharon Stone

Minutos después, la actriz emocionó a todos los presentes y recibió una ovación cuando se refirió a los tumores benignos que sufrió y que no fueron cáncer. "Esas mamografías no son divertidas", explicó la actriz.

Sharon Stone contó que cuando le diagnosticaron los tumores de mama en un pecho, pidió que le practicasen una doble mastectomía si estos eran malignos: "'Si me abres y es cáncer, por favor, toma mis dos senos', les dije".

"Nunca te sientas obligada a no hacerte una mamografía, no hacerte un análisis de sangre o no someterte a una cirugía porque no importa. Estoy parada aquí diciéndoles que me extirparon un tejido y medio y más de mis senos y ninguno de vosotros lo notó", les habló a los presentes.

Stone se sometió a una cirugía de reconstrucción mamaria en 2001 después de que los médicos extirparan esos tumores benignos que, según ella, eran "gigantescos, más grandes que mis senos solos".

Sharon Stone perdió la custodia de su hijo: los motivos

La actriz contó hace pocos días los motivos por los que, hace 18 años, perdió la tenencia legal de su hijo. La causa fue la famosa escena en la película Bajos Instintos, en la que cruza sus piernas y se exponen brevemente sus genitales.

Según Stone, ella no estuvo al tanto de esto durante el rodaje e incluso aseguró haber sido engañada por el director.

“El juez le preguntó a mi hijo, a mi hijo: ‘¿Sabes que tu madre hace películas de sexo?’", contó Stone y explicó que la escena clave de ese filme fue “utilizada como arma contra ella” durante el proceso de divorcio que su ex marido Phil Bronstein solicitó en 2003.