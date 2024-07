Inesperado golpe para Telefe: se postergó la nueva edición de Gran Hermano

El canal ubicado en Martínez no tendrá a su tanque para el arranque de 2025 y las autoridades están preocupadas, mientas El Trece se prepara con todo para dar el golpe en el rating.

La actual edición de Gran Hermano está llegando a su final y en Telefe ya están pensando en la próxima . La idea del canal era lanzar la próxima temporada en enero, pero eso no va a ocurrir por temas externos.

Bautista Mascia, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman finalistas Gran Hermano 2023 Telefe

Para hacerle frente, El Trece lanzará un reality de parejas que será conducido por Alejandro Fantino y también tendrá la producción de Kuazo, que está detrás de Gran Hermano. El mismo comenzará en septiembre y durará, al menos, hasta diciembre.

Por otro lado, esta misma productora esta a cargo de la edición chilena de Gran Hermano, que despierta cierta incertidumbre de cuáles serán sus resultados ya que el año pasado culminó siendo un fracaso en cuanto a lo que rating se refiere y ni siquiera estuvo entrando en el top ten diario de los programas mas vistos de ese país.

Santiago Del Moro Captura de pantalla

Kuarzo y su personal, estará abocado a ambos proyectos y no tendrá ningún espacio para empezar a proyectar la nueva temporada de Gran Hermano, por que también se tendrán que acondicionar la casa luego del paso de los chilenos.

Es por ese motivo, Gran Hermano 2025 no saldrá al aire en enero, si no que su estreno se demorará hasta marzo. Todo un desafío para el canal de las pelotas ya que no contara los primeros dos meses del próximo año con el reality que fue suceso en este 2024 y además con los cambios que ya prepara su competencia para salir a la cancha.

Sin embargo, esta postergación también tiene su punto positivo ya que permitirá que el formato descanse un poco mas y quizás sirva también para barajar y dar de nuevo, en una edición que se esta terminando llena de controversias, polémicas, violencia de todo tipo y criticas.

A Telefe solo le resta, pensar nuevos contenidos para suplir esta gran ausencia a solo días de estrenar Survivor, Susana Giménez y Bake Off Celebrity.