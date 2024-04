Una cantante debió suspender su show por una nube de mosquitos en el escenario

La artista chilena explicó la situación a sus seguidores cuando dejó de cantar y tocar la guitarra en el tema Tu Falta de Querer. Ella aseguró: " Es la primera vez que me pasa esto en un show".

Ante la invasión de los insectos, en el estadio empezaron a pedir "repelente, repelente", y se acercó un hombre llamado Diego con el insecticida y así continuó con su canción. Mon bromeó con la situación y preguntó: ¿Lo compartimos, no?"

Una usuaria de la red social X comentó: "Un mosquito picó a Mon Laferte mientras cantaba. 'Cómo es que en medio de un recital te pica un mosquito?'. (Qué diosa esta mujer, by the way). Canta quiero del amor desaprender, interrumpe otra vez porque le pica. 'Te odio, mosquito'".

Para recordar el momento, Laferte comentó en la misma red social: "Y los mosquitos me adoran", con una bandera argentina.

La intérprete legó a la Argentina en el marco de la gira internacional Autopoiética Tour 2024 y pesar de la visita molesta de los mosquitos brindó un recital con 33 canciones que duró más de 2 horas y media.