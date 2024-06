Un reconocido participante de Masterchef teme perder su negocio: "Son mi primer fuente de ingreso"

Yanina Latorre le declaró la guerra a Marina Calabró: "Me usó todo el año"

Antonio perdió sus redes sociales en donde tenía medio millón de seguidores y advirtió : "Me daban de comer, me ayudaban a poder mantenerme y dar de comer a mi familia, es un golpe muy duro estaba saliendo adelante con esto".

Desde una nueva cuenta (antoniolopezchef) Antonio agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo en "este nuevo comienzo", y agregó: "Si pueden compartir me encantaría y me serviría muchísimo..."

El chef se mostró triste porque no supo el motivo por el que fue borrado de las plataformas con las que monetizaba contenidos y generaba los mayores ingresos para su economía.

Ante el reclamo a los administradores de la red en donde publicaba fotos y videos y se relacionaba con su público, enfatizó que "hasta el momento no me dieron solución". En este sentido, explicó que "me desperté y solo salió que estaba suspendida, que tenía 180 días para apelar".

Advirtió estar preocupado por las publicidades que tenía pactadas para julio, agosto y septiembre y cuyas empresas están bajando esos contratos, con los que afrontaba entre otros gastos, el alquiler que paga en la Ciudad junto a su familia.