Un nuevo stand up de una estrella de Hollywood llegó a Netflix y promete ser un suceso

Sandler no fue ajeno a la plataforma pochoclera en los últimos años, generando risas y llantos a la audiencia con piezas audiovisuales de todos los estilos. Entre las últimas producciones con la plataforma se distingue el drama de ciencia ficción Spaceman, la cinta animada Leo, y la propuesta adolescente You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah.

Adam Sandler Love You

Sinopsis de Adam Sandler Love You, el nuevo show de Stand Up que llegó a Netflix

Adam Sandler sube al escenario para un especial de comedia impredecible y emocionante repleto de canciones, bromas, perros que se cuelan en las fiestas y mucho amor, describe la sinopsis oficial.

En el tráiler de su especial de parodia, el actor expresa «Hemos perdido el control», haciendo un gesto para romper una guitarra eléctrica mientras un musculoso, pero inexplicable perro corre por el escenario.

Tráiler de Adam Sandler Love You

Embed - Adam Sandler: Love You | Official Trailer | Netflix

Reparto de Adam Sandler Love You

Adam Sandler Love You, es una producción de Happy Madison de Central Picture, producida por Sandler, Safdie, Ronald Bronstein, Eli Bush, Dan Bulla, Carter Hambley, Brian Robinson, Joseph Vecsey, Judit Maull, Eli Thomas y Perry Sachs.