Cuál es la novela chilena que se estrena en Netflix y promete ser furor con sus personajes femeninos

Una clan femenino que luchará de manera incansable para evitar que algún "macho" las desvalorice. Sin embargo, en el camino se encontrarán con grandes desafíos. Juntas atravesarán la vivencia de intentar soltar un pasado lleno de secretos, que poco a poco se van develando.

Sinopsis de Al sur del corazón, la novela chilena estreno de Netflix sobre mujeres empoderadas

Una abuela, su hija, y sus tres nietas. Todas muy distintas, atractivas y misteriosas. Con la solidez e ímpetu que las define, decidieron que los hombres no formarán parte de sus vidas ni de sus tierras. Pero no será fácil mantenerlos lejos. En la narrativa se hilan escenas vívidas de mujeres que no están dispuestas a tolerar maltratos ni discriminación.

La propuesta indaga en asuntos como el clan familiar, el amor, la enemistad y la fraternidad.

Tráiler de Al sur del corazón

Embed - AL SUR DEL CORAZÓN - Nueva teleserie, pronto por MEGA

Reparto de Al sur del corazón