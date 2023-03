Un ganador de Gran Hermano denunció que "está todo armado"

A través de un video que subió a su cuenta de TikTok, el joven contó su propia versión de la historia. "Para los que no me conocen de hace mucho, yo estuve en un Gran Hermano y fui el ganador", comenzó. "Este es el cheque, claramente no es el real, es el que te dan para las cámaras", sostuvo mientras sostenía el cheque que recibió el día que se consagró campeón.

Luego, fue directo y respondió una pregunta que recibe recurrentemente y que los usuarios también se hacen en las redes sociales. "Y como tanto me lo han preguntado... Sí, Gran Hermano Argentina está todo armado", indicó.

"En el confesionario la producción te dice con quién te conviene pelearte, te sugiere a quién nominar", agregó el joven oriundo de Entre Ríos. Además, reveló un detalle impensado que rompe con uno de los reglamentos fundacionales del formato: el aislamiento de los participantes. "También una vez a la semana podes hablar con un familiar desde el confesionario. Sólo cinco minutos, pero algo es algo", sostuvo.

Por último, Fernández Rumi se refirió al galardón de 750 mil pesos que recibió por convertirse en ganador. "Lo más loco es el premio, el premio no existe, pero eso lo sabés desde que entras", afirmó.

"Ya pasaron 10 años, estoy fuera de contrato y nadie puede obligarme a callarme", indicó Rodrigo, quien ahora trabaja como actor de programas de Disney.