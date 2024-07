Travis Scott anunció su regreso a Argentina: cuándo y dónde se presentará

Por otro lado, el único sitio web habilitado para comprar las entradas será el de Movistar Arena (movistararena.com.ar/shows). La venta no se lanzó todavía oficialmente y, por lo tanto, se desconocen los precios de los tickets, aunque se espera que todos los valores estén por encima de los $100 mil.

Embed - flame on Instagram: "SOUTH AMERICA AND AUSTRALIA WHAT ARE WE DOING. IVE BEEEN WANTING TO BRING A ACTUAL TOUR THERE FOREVER. NOW LETS GET IT. PRESALES START WEDS JULY 24 PW UTOPIA TRAVISSCOTT.COM/TOUR"