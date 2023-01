Tras su salida de Gran Hermano, "El Conejo" no descarta abrirse una cuenta en Only Fans

Luego de su paso por Gran Hermano 2022, Alexis Quiroga, conocido como el "Conejo", habló en exclusivo con C5N y no descartó abrirse una cuenta en Only Fans para vender contenido para adultos. "No sé de que se trata, pero sé por dónde viene... no tengo pudor para nada, aunque tengo otras prioridades", contestó en Argenzuela y acotó que lo debe "conversar con Coti (Romero)", con quien inició un romance dentro de la casa más famosa del país.