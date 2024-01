Tras las declaraciones de Tini Stoessel, Cami Homs viajó a ver a Rodrigo De Paul a España

La exprotagonista de Violetta estuvo en Rumis con la conducción de Lizardo Ponce y se refirió a los rumores que la aquejan: “Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede. Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas , estoy harta de que me vengan con el tema”.

Cami Homs volvió a hablar sobre De Paul y Tini.

Ante esto, en el programa A la Tarde con la conducción de Karina Mazzocco revelaron que el motivo del viaje de Homs tiene que ver con que la hija más grande de ambos, Francesca, pidió exclusivamente en su cumpleaños estar con su padre y la madre no dudó en viajar.

La periodista Paula Galloni indicó: “Al fin se pusieron de acuerdo. Por eso Camila Homs viajó a Madrid con los nenes y se hospedó en un hotel 5 estrellas como ella solicitó”.

“Fue el cumpleaños de la nena, fue ella la que quiso eso. Fue el pedido de ella. Quiso tener su cumpleaños con su mamá y su papá juntos. Imaginate que venga la nena y les pida eso, no pudieron negarse”, concluyó.

La cantante Tini Stoessel explotó contra la modelo Camila Homs, algo que sorprendió teniendo en cuenta el perfil bajo que supo mantener mientras estuvo en pareja con Rodrigo De Paul.

En diálogo con el programa de streaming Rumis, Tini Stoessel decidió apuntar contra Camila Homs de forma indirecta. "En el mundo pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar de...", comenzó por expresar la cantante.

Pero esto no fue lo único, sino que dejó en evidencia que tenía un descargo guardado desde sus días en pareja con Rodrigo De Paul: "Yo no me cargué ninguna familia, la verdad tengo pruebas, estoy harta que me vengan con el tema, no tengo nada que ver". Así, buscó alejarse definitivamente de las acusaciones que sufrió durante meses.