"Transformers: el despertar de las bestias" vuelve a las bases con buenas y malas

La nueva película de Transformers ha generado mucha expectativa no solo en los seguidores de la saga, sino en los fans de las series animadas, figuras de acción, su largometraje de 1986 y tantos otros productos de estos personajes nacidos de la línea de juguetes de Hasbro. La franquicia de películas viene de quizá su mejor momento ya que Bumblebee (2018) tuvo una gran aceptación y Transformers: el despertar de las bestias tenía en los planes ser una continuación directa. Se rumoreó previamente que no solo lo sería por la historia sino en la búsqueda de relatos más chicos además de ser la primera en cruzar a los autobots y los maximals. Lejos de eso, vuelve a las bases con algunas cosas positivas y lo malo no tan malo.