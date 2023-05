Traición en Gran Hermano: el fuerte pase de factura entre exparticipantes

Camila Florencia Lattanzio Captura Telefe

Esta situación se viralizó en redes sociales y llegó a los medios, donde durante el programa de Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri, entrevistaron al ex ganador de Gran Hermano Cristian U y le consultaron al respecto.

"Me caen superbien las chicas. Les tomé cariño porque son auténticas. Pero bueno, perdón mellicitas, gemelas pero en esta estoy con los emprendedores porque me sucedió con ellas que les pedí un favor, me dijeron que sí. Era para hacer un posteo de mi nuevo tema de electrónica", comenzó contando el exparticipante.

En esa línea, añadió que ante el favor que le pidió a las gemelas, ellas le respondieron: "'Olvidate, ya lo hago' y nunca lo hicieron. Les dije otra vez y tampoco lo hicieron. Después de eso, Florencia me preguntó si iba a ir a su cumpleaños. No le contesté", finalizó.

Ante esta situación, el músico apuntó a las hermanas y señaló que "me caen bien, pero responsabilidad sobre todas las cosas, y humildad".

Una exparticipante de Gran Hermano 2022 fue acusada de estafa

Las estafas por internet están a la orden del día y las personalidades destacadas que no cumplen su parte del canje, también. En este caso, Camila Lattanzio de Gran Hermano fue señalada en redes sociales porque pidió ropa para su cancho e incumplió las condiciones que el emprendimiento le puso.

Fue Florencia, la hermana de la integrante de GH, quien pidió hacer el canje. “Quería saber si estás interesada en hacer canje para Thor, el cerdito de mi hermana que está en Gran Hermano. Lo publicaríamos desde su Instagram, en las historias y todo”, expresó por mensaje privado.

La emprendedora aceptó y realizó seis prendas especialmente para el chachito y se las llevó a la vivienda a las jóvenes el mismo día que Camila salió del certamen. “Preparamos todo a medida y con mucho esfuerzo. Me comentaron que iban a hacer el book de fotos la semana siguiente y quedé a la espera para poder asistir”, relató la dueña del emprendimiento.

Pero como pasaba el tiempo sin novedades, les propuso contratar a una fotógrafa y armar el book. La idea escaló a tal punto de arreglar para ir a Luján, quedaron en buenos términos y la novia previa pidieron cambiar el horario y cambiar la locación.

Todo iba a ser realizado en Parque Leloir como destino final y las esperó en el horario pactado: “Ellas nunca aparecieron, nos quedamos haciendo tiempo en una cafetería. No contestaban las llamadas ni los mensajes. Todas esas horas de espera se las tuve que abonar a la fotógrafa de mi bolsillo”.

Pero la respuesta de Camila fue desinteresada sin intenciones de programar la fecha: “Al final no pudimos hacer la sesión. Tuvimos una mala situación ayer y no pudimos llegar. No te avisamos porque se nos hizo re tarde”. Automáticamente, la emprendedora le escribió a Florencia y les aclaró que “esto no es un favor, yo estoy trabajando con vos”. Pero todo terminó con el “visto” de la famosa.