Federico Olivera: "Este es un momento horrible para los actores"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño , planteó el momento difícil que vive el país que lleva a las frustraciones: "Para nosotros es muy difícil seguir. Siento un ataque y una desprotección como si fuéramos los responsables de los problemas que tenemos en nuestro país".

El artista aseguró que la gente de la cultura, los científicos y las universidades no son el problema: "Ellos son el capital que hay que valorar. Me da pena". En este sentido, remarcó que "es un clásico que un padre quiera un pensamiento crítico y creativo de nuestros hijos... Nuestro lugar de resistencia es la creatividad".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federico Olivera (@fedeoliveraw)

La carrera de Federico Olivera

Federico Olivera estrenó El fondo de la escena en El Portón de Sánchez, un complejo teatral en la Ciudad, que tiene gran éxito y remarcó: "Para el actor el feedback con el público es muy importante".

El libro surgió de un momento personal del productor con su padre que necesitó diálisis y distintas situaciones que pudo "sublimar" en ese espectáculo. La trama es la historia de tres hermanas que se reencuentran en el sanatorio en el que acaba de ser internada de urgencia su madre.

Empezó a estudiar teatro a los 7 años con la profesora Alejandra Boero. Debutó a los 13 años en una película y su primera profesora de teatro fue Alejandra Boero saltó a la fama en el programa Son de Diez, junto a Florencia Peña. Estudió cine. Actualmente es guionista de distintos proyectos para distintas plataformas.

Una familia de actores

Olivera está casado con la actriz Soledad Villamil y reveló que "nos conocimos filmando una película hace 27 años" y que "no solemos hacer pública nuestra vida y fue como algo tácito". Reflexionó que "decidimos no exponer la pareja".

Hablando de las rutinas y la vida profesional confesó que "está bueno que cada uno tenga su vida profesional y eso no quiere decir que no hagamos proyectos juntos". Tienen dos hijas: Violeta que termina Letras en la UBA y Clara que estudia piano. Tanto Federico como Soledad cantan y ambos participan de los proyectos del otro.

Además destacó el espacio que tiene cada uno: "Recomiendo no estar atrás del otro. Ver el celular no existe. Nos pedimos permiso para ver el del otro. Es medio una regla entre nosotros, es una cuestión de intimidad". Al final dejó un consejo: "No le toques el teléfono a tu pareja", subrayó.