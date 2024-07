Total pink: Silvina Escudero volvió a poner de moda la microbikini más usada del verano pasado

Silvina Escudero microbikini rosa Instagram

Para completar su look veraniego, Silvina Escudero eligió unos lentes oscuros y un sombrero, confirmando que son los accesorios preferidos por las famosas para sus looks de verano. Una vez más, su outfit playero llamó la atención de sus fans, quienes dejaron miles de comentarios elogiando su estilo.

Cuál es la microbikini de moda que volvió a lucir Georgina Rodríguez en sus vacaciones con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez llamó la atención con sus últimas fotos vistiendo una microbikini que marca tendencia. La modelo publicó en su cuenta de Instagram algunos momentos del viaje que compartió junto a su pareja, Cristiano Ronaldo, y sus hijos disfrutando de sus vacaciones.

En la primera foto que formó parte del álbum que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo posó de espaldas con una microbikini blanca y una camiseta traslúcida que dejó ver parte de su traje de baño. La influencer y empresaria ya había usado este conjunto de dos piezas con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless en otros momentos de su viaje, por lo que se cree que es una de sus prendas favoritas.

La publicación no tardó en recibir miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y su estilo. Como cada vez que sube una foto a su cuenta de Instagram, Georgina Rodriguez marcó tendencia y confirmó que es una de las influencers más importantes en el mundo de la moda y en el entorno digital, siempre marcando tendencia con sus outfits playeros.