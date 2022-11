Tomás Holder, ex Gran Hermano, liquidó a Alfa: "Me parece un pobre hombre"

Pero las críticas no se quedaron solo allí, sino que volvió a referirse a su "enemigo" dentro de la casa. "Alfa, desde afuera de la casa y como televidente, me gusta, me hace reír, pero adentro te quema la cabeza. Una vez le dije que solo se mete con las mujeres, en ese aspecto me parece un pobre hombre", agregó.

Luego, sobre el récord que rompió Agustín Guardis, afirmó: "El apoyo que tiene afuera de la casa es una locura. A mí su juego me parece aburrido, no entiendo por qué lo apoyan, pero lo felicito. Está haciendo las cosas bien. Es un candidato a la final, seguro". Hay que recordar que fue este participante quien le ganó la "final" en la que se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano.

"El personaje de Agustín no me gusta porque es muy copiado al de Matías (Schrank), hace todo muy parecido, las fotocopias en la vida nunca van", concluyó sobre este integrante de la casa. Por último, se refirió al último "monito" en pie. "Yo quiero que gane Nacho, creo que se lo merece y voy por él", finalizó.