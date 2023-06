Todo lo que se sabe de la próxima película animada de Spider-Man

El universo animado de Spider-Man ya tiene dos películas y fecha de estreno para la tercera entrega llamada Beyond the Spider-verse . Hace una semana se estrenó Spider-Man: a través del Spider-Verso en todos los cines y la segunda entrega logró algunos números increíbles además de ubicarse entre las películas más aclamadas del año. Hoy la pregunta que todos los fans de esta franquicia se hacen es cuándo se estrena la tercera parte de la trilogía.

Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga Spider-Verse ganadora de un Oscar®, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Sus dos películas ofrecieron los mejores momentos del cine de esta nueva era para el personaje y más allá del éxito que fue Spider-Man: sin camino a casa, donde se juntaron los tres hombre araña de las adaptaciones live action, aquí se presentó un universo increíble, no solo por cómo se ve (fue una revolución para el cine de animación), sino por la libertad para tomar temas profundos sin negociar innovación y acción. Por ejemplo, en la segunda parte, se presentaron 280 versiones de Spider-Man, pero en ningún momento esa decisión se sintió apresurada ni errada, al contrario, libertad creativa total para darle forma al Spider-Man de Miles Morales.

Spider-Man: a través del Spider-Verso - Póster alternativo Después de reunirse con Gwen Stacy, el amigable vecino de tiempo completo de Brooklyn Spiderman, es lanzado a través del multiverso, donde se encuentra a un equipo de gente araña encomendada con proteger su mera existencia. Sony Pictures

Este presente, con el buen recibimiento de público y crítica especializada por partes iguales más el éxito de recaudación, pondría en una inmejorable posición a Spider-Man: A través del Spider-Verso camino a repetir el Oscar a mejor película animada que consiguió su anterior entrega.



ATENCIÓN SPOILERS



Para los que ya vieron la segunda película en cines, saben que el final no es para nada simpático ya que termina con un gran cartel que dice "continuará" y al protagonista en una situación bastante complicada. Eso quiere decir que Sony se aferró a su plan original. Spider-Man 2 fue anunciada como parte 1 y parte 2, sin embargo, meses antes le cambiaron el nombre a Across the Spider-Verse y Beyond the Spider-Verse.

La primera parte está en cines actualmente y la segunda llegaría, según confirmaron la semana pasada, el 29 de marzo del 2024. Algunos rumores indican que la película podría durar más que las dos horas, 20 minutos de Across the Spider-Verse y que reuniría a los cast de las dos películas. Sin dudas, Beyond the Spider-Verse ya es uno de los films más esperados del próximo año.