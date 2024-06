Patricia Sosa sobre las nuevas generaciones de artistas: "Prefiero la ternura de Tini"

Enseguida, hizo una crítica del último trabajo discográfico de Stoessel: “Su último disco, la metáfora que usa, la poesía que usa”. Por el contario, se opuso a los temas y letras en donde “todo es perreo" y aseguró: "No me gusta, eso de ‘te la pongo, te la saco’, me hincha”.

Además, reveló que la jujeña Cazzu y Lali Spósito son sus preferidas: "Hay un montón de chicas. No es que en nuestra época no había chicas sino que no había redes". En este punto, advirtió que se divierte con las redes. "Me divierto mucho con las redes y miento mucho".