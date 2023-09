Tini Stoessel lanzó un inesperado mensaje sobre su salud: "Vale la pena mirar..."

Relacionado con esto último, la cantante compartió con la audiencia su propia experiencia: "Yo todavía sigo en un proceso, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena mirar al lado y ver que hay mucha gente que te quiere". Con estas palabras, es encargó de enviar un fuerte mensaje para todos los presentes.

Luego, visiblemente conmovida, Tini expresó su gratitud hacia su público y cómo le han ayudado en su propio proceso de crecimiento personal: "Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y me acompañaron en un proceso personal y me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida".

Para finalizar, concluyó con un sentido mensaje: "La vida se trata de volver a intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezas a ver desde el lugar de '¿qué es lo que la vida me está mostrando para que yo aprenda, crezca y sea una mejor persona?', te cambia la forma de aprender de esas cosas que no son tan lindas". De esta manera, Tini Stoessel sigue inspirando a sus fanáticos con su música y sus palabras de aliento.