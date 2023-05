Tina Turner en la Argentina: cómo fue el emblemático recital que dio en River

El show arrancó con un clásico y, probablemente, el tema icónico de su carrera: What you get is what you see. Luego, cantó diferentes hits como What's love got to do with it, Typical male, Private dancer, Proud Mary, We don't need another hero. Y cerró con Paradise is here.

A través de su gran energía y pasión por la música, Anna Mae Bullock -su verdadero nombre- generó una noche impresionante para el público, que disfrutó de una estrella mundial, que llegó a vender 10 millones de copias del disco Private Dancer (1985). Además, ganó tres premios Grammy.

El recital de Tina Turner en Argentina en 1988