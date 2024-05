Tenso cruce en vivo a Jey Mammon: "La justicia no te declaró inocente..."

"Perdón, necesito intervenir porque no es inocencia. Lo que declara la justicia es que la causa prescribió. En esta causa, Lucas denuncia en 2020, no avanza la investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo y que el delito es viejo, ahora ¿existió el delito o no? En general, no se les cree a las víctimas, esto es una cuestión histórica", señaló la periodista con una notoria búsqueda de contar la realidad.

Ante estas palabras, Mammon remarcó que generalmente "se le cree a la supuesta víctima", mientras que Sampedro insistió en que la Justicia no investigó. Por eso, el conductor explicó: "Son conceptos erróneos. Preguntale a cualquier abogado, la Justicia me declara inocente. Coincido con vos, la Justicia no investiga, pero me declara inocente. Afortunadamente, en esta sociedad se escucha al denunciado".

ENTREVISTA COMPLETA de JORGE RIAL a JEY MAMMON: PARTE 2

Y esto no fue lo único, sino que Jey Mammon fue consultado por las edades de Lucas Benvenuto durante sus primeros contactos y reveló: "Él tenía 16 cuando yo lo conocí y empezamos a salir cuando tenía 17". Tras escuchar esto, Valeria Sampedro se mostró muy indignada. "¿Cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31, 30?", consultó.

Para finalizar, el exconductor de La Peña de Morfi buscó contestar con otra consulta: "¿No te parece importante hacer foco en que él dijo que tenía 14 años y lo violaron? ¿No te parece gravísimo? La pregunta es si esto es un debate moral o legal". De esta manera, la causa de Jey Mammon volvió a estar en boca de todos y se generó mucha tensión.

