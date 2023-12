Jey Mammon destrozó a Telefe tras su polémica salida: "Fui cancelado por el canal"

Luego, decidió apuntar contra Telefe por lo que ocurrió con su carrera: "Fue una cancelación mediática, pero no 100% mediática, en todo caso, yo puedo haber sido cancelado por el canal en el que yo estaba trabajando". Con estas palabras, se mostró muy disconforme con su continuidad en los medios post acusaciones.

Marcela Tinayre y Jey Mammon Jey Mammon reemplazará a Marcela Tinayre en Polémica en el bar. Redes sociales

Vinculado a cómo tratarían los medios su hipotético fallecimiento, el conductor aseguró: "Si yo me muero hoy, probablemente los informes sobre mi muerte no salgan en todos los canales, salgan en todos menos en uno. Yo lo he hablado con un directivo de Telefe y no me lo negó". Todo esto lo dijo para señalar que desde ese canal intentan bloquear su regreso.

Para finalizar, Jey Mammon buscó dejar en claro: "La cancelación mediática hoy no existe, estoy saliendo por eltrece, y la de la gente no existe tampoco". De esta manera, buscó instalar que ya no hay problema con su presencia en los medios, a pesar que las redes sociales digan otra cosa.

La actriz y panelista de LAM, Nazarena Vélez, sorprendió al defender el regreso de Jey Mammon a televisión, ya que en los últimos días se filtró que será el conductor de Polémica en el bar en 2024.