Tensión en MasterChef 2023: un participante criticó la pastelería de Damián Betular en su cara

Un aspirante a quedar entre los seleccionados de MasterChef Argentina criticó la pastelería de Damián Betular en su cara y el jurado le respondió. El joven había asistido en las últimas semanas y le contó que su experiencia había sido buena, excepto por un detalle que no pudo dejar atrás.

Aquiles tiene 19 años y es estudiante de Relaciones Internacionales. Le pidió a Betular que pruebe puntalmente el hummus porque consideraba que le iba a gustar. “ Yo estoy convencido porque este plato sinceramente siempre lo hago y considero que me sale bastante rico” , expresó.

MasterChef Aquiles y Betular

Pero en el momento en el que el joven le introdujo: “Estuve en tu pastelería, muy rico los macarrons”, y automáticamente el chef le preguntó si lo trataron bien. Su respuesta fue contúndete: “Sí, mucho calor nomás, es que era un día terrible”. “Se rompió el aire”, explicó Betular, mientras que los jurados reían atrás.

En medio del turno de Germán Martitegui de probar, le cuestionó su comentario hacia su compañero: “¿Le hiciste una crítica del calor a Betular?”. “No, un comentario nomás. Digo por los empleados, por mí no”, le respondió en medio de un clima completamente descontracturado. "Ah, ¿la estaban pasando mal los empleados?", retrucó y su respuesta fue clara: "Sí, creo que sí".

“Fue un comentario constructivo. Ya está solucionado, se solucionó de inmediato”, concluyó el pastelero.

Martitegui Aquiles MasterChef

MasterChef 2023: un participante hizo llorar al jurado con su conmovedora historia

El estreno de MasteChef fue exitoso y marcó picos de 23 puntos de rating. Uno de los momentos más destacados del programa se dio con la presencia de Antonio, el participante oriundo de Salta, que hizo grandes esfuerzos por estar en el certamen. Contó su historia y el jurado rompió en llanto.

Antonio hizo llorar a Donato con su historia: "Estoy lejos de casa y mi familia está asustada"

El joven de 20 años se presentó como parte de los 53 aspirantes a quedar entre los 24 que pasan a la segunda ronda y quedan 16 participantes oficiales en el certamen. “Es la primera vez que me voy tan lejos de casa y mi familia está un poco asustada. Pero me apoyaron en todo momento y me dijeron que venga a cumplir mi sueño”, expresó.