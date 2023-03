Picante pelea en MasterChef 2023: una participante enfrentó a Germán Martitegui

En primera instancia, Donato de Santis aseguró que le faltaron cosas al plato, por eso la dio de baja. Damián Betular, sin dar mucha justificación, dijo que le parecía un sí y definió el jurado restante, quien parecía darle un rotundo no.

Se puso picante con Martitegui: "Te equivocás cuando decís..." - MasterChef Argentina 2023

“Yo no sé, no estoy seguro, de si vos podés aguantar la presión de estar cocinando en una competencia televisiva de este nivel, con las exigencias que vamos a tener”, le indicó Martitegui al notar la forma que tiene de expresarse y cómo se tomó las primeras devoluciones.

“Germán, te equivocás cuando decís que no puedo competir. ¡Claro que puedo competir! Porque, que sea buena onda y simpática, y que me guste hablar tiene que ver con que siento mucho las cosas, y tengo un fuego dentro mío que me puede hacer una gran competidora. Me preocupa el detalle y estoy de acuerdo con Donato en lo del picante”, expresó.

La participante no terminó de hablar y Martitegui se paró y se dirigió al sector de delantales. Le brindó uno y, de esa manera, le dio la bienvenida a la segunda fase.