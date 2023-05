La emotiva foto de Paula Chaves con el padre de Jazmín de Grazia: "Qué lindo poder abrazarnos"

De esta manera, Chaves se expresó una vez más sobre De Grazia luego de haber revelado en 2020 que una de sus hijas nació el mismo día en el que la modelo hubiera cumplido 36 años.

"Pasan los años y el dolor se va calmando. Estoy en contacto con su familia, la recuerdo siempre con mucho amor. Sueño mil veces con ella, se me aparece, viene a decirme cosas. Lo llamo a Ricardo, su papá y le cuento. Ella me dice que está bien, no sé si es real o si es mi deseo", había recordado conmovedoramente Chaves en el programa Quién Quiere ser Millonario.