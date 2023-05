Telefe estaría enfurecido con Susana Giménez: ¿no regresa al canal?

La encargada de brindar la información fue la periodista Pilar Smith en Net TV, donde comenzó por expresar: "Yo realicé en varias oportunidades la pregunta de si Susana vuelve o no a Telefe, todavía no me están confirmando. Claramente, esta primera parte del año no creo que vuelva". El último trabajo que realizó dentro del grupo fue conduciendo Susana, invitada de honor en Paramount+ y durante 2022.