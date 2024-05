Stefi Roitman apostó por una microbikini de un color llamativo y un pantalón de red que es tendencia

Rating: ¿por qué Gran Hermano no figura entre los programas más vistos en Córdoba, Rosario y Mendoza?

Desde Miami, junto a Ricky Montaner, Stefi Roitman impuso nuevamente su estilo en sus redes sociales, donde la siguen poco más de 3 millones y medio de personas. A pocas semanas del comienzo del verano en Estados Unidos, la influencer sorprendió con su look. En estas fotos, que se tomó encima de un yate de lujo, vistió una microbikini amarilla neón, uno de los colores de la temporada, que contó con prendas de red y accesorios al tono.

El conjunto, que mostró recostada sobre una manta, incluyó un traje de baño de dos piezas conformado por un corpiño de molde triangular con forma de moño y detalles de frunces, junto a una bombacha estilo taparrabos diminuta, la cual contó con moldería colaless y tiras de ajuste a ambos lados de las caderas.

Para completar su look, la Stefi Roitman le sumó una serie de accesorios y prendas. Así fue que vistió una gorra tipo cap color beige con un bordado haciendo juego, junto a un pantalón estilo palazzo confeccionado en red total black.

El posteo rápidamente se llenó de "me gustas" y comentarios, en donde sus fans elogiaron su look y su estilo, además de felicitarle por su viaje en el yate.

Qué color lució Zaira Nara en su paseo por Río de Janeiro y es la moda en las microbikinis

Zaira Nara posó con una microbikini color Malbec, uno de los tonos que será tendencia el verano 2025. Fanática de los trajes de baño, compartió los detalles de su conjunto con sus seguidores, quienes dejaron miles de "me gusta" y elogios. Desde Brasil, aprovechó el buen clima para mostrar el rumbo de la moda para la próxima temporada.

La modelo se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro y realizó una producción de fotos para mostrar los detalles de su look. Así fue que se la pudo ver usando una microbikini de color malbec. Este traje de baño de dos piezas contó con un corpiño estilo top deportivo y una bombacha estilo tanga de tiro bajo con tiras ajustables en los costados de la cadera en forma de moño.

Zaira Nara demostró una vez más cómo sigue atenta las novedades de la moda. De esta manera, siempre cuenta con el look perfecto para marcar tendencia mientras disfruta del buen clima en las playas que visita. Sus seguidores suelen dejar miles de "me gustas" y comentarios elogiando su look y estilo, confirmando que es una de las influencers del mundo fashionista más importantes del país.

