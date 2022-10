Sorpresivo debate entre Fernando Dente y Tomás Holder sobre la homosexualidad: "Parece un chiste"

Pero, inmediatamente el artista aseguró: "No me siento libre porque me crie en una sociedad donde se señalaba. El avance existe, pero no se puede negar que lo más peligroso es la gente que no es consciente del alcance que tiene su discurso y de lo que habilita. Lo que sale en la tele sigue validando. Si escuchas a alguien haciendo un chiste homofóbico, no sabes a a quién le está llegando ese mensaje". Así, Fernando Dente apuntó de forma muy directa a Tomás Holder, por lo que se refirió al tema del que también habló en Argenzuela.

"Pobre, parece un chiste. Perdón, Tomás, yo sé que no lo dijiste, pero te busqué y estoy feliz de conocerte ahora. Vos dijiste algo y yo dije 'se lo voy a decir fuera del aire', pero justo picó y aparte estamos en PH", comenzó por explicar el cantante.

Refiriéndose a Gran Hermano, Fernando Dente le remarcó: "Vos hiciste un personaje en tu presentación en la casa que es clasista, homofóbico y yo entiendo desde el lugar absolutamente ingenuo desde el que lo decís. Pero yo, como alguien gay, que lo ve de afuera, es como decir 'hice un personaje nazi'. Me sirve como ejemplo perfecto para decir que entiendo que vos no lo dijiste siendo consciente del peso que tiene esa frase".

Ante estas palabras del artista, Tomás Holder se tomó unos segundos para reconocer: "Quiero decir una cosa al aire y es que quiero aclarar que salieron noticias falsas diciendo que yo he insultado a la gente homosexual y nunca se me ocurrió decir eso. Las desmintieron después en la televisión. Si dije que mi personaje era algo homofóbico, pero no estoy de acuerdo con eso".

Contestando a esta frase, Dente afirmó: "No, claro que no podes estar de acuerdo con ser homofóbico porque nadie puede estar de acuerdo con algo que tiene que ver con la violencia y con cosas que hoy todavía pasan. Yo me pregunto '¿Qué pasará cuando el día de mañana cuando yo tenga un hijo? ¿En qué mundo va a crecer?'".