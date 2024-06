¡Sorpresa! Se comprometió uno de los conductores más importantes de la TV argentina

“Creo que esto no lo hizo nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer”, comenzó el discurso el actor y agregó: “Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”. En medio de aplausos y visiblemente emocionada, Guillermo Andino y Pamela David, los conductores de la gala, la llamaron para que suba al escenario.

Mientras la joven de 22 años se dirigía a la plataforma, Pamela Davis reconoció que la situación la iba a hacer llorar. “Esperamos la respuesta”, agregó Andino.

En ese instante, el ganador de la premiación, quien enumeró que tiene “amor, trabajo, salud, y sus padres”, sacó de su bolsillo una pequeña alpargata en vez de un anillo. “Me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda, mi hermano es la pata derecha, él la tiene en su casa”, comenzó explicando el actor y agregó: “Tenés el Martín Fierro en tus manos. Me venís bancando, te animaste a esto. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”.

Entre lágrimas de emoción y ante la mirada de todos los presentes, Martina no dudó en responder “sí, obvio”.

El tierno posteo de Martina Vignolo a Matías Alé tras la propuesta de matrimonio

Tras la premiación, Martina Vignolo recurrió a sus redes sociales para expresar su felicidad y emoción por el galardón que ganó su futuro marido, Matías Alé.

En el primer posteo se los ve a ambos abrazados y besándose con el Martín Fierro en mano y el diploma. “Merecido es poco. Te amo y te felicito siempre. No parás de sorprenderme en cada segundo. Una locura hermosa, y claro que sí”, escribió ella.

Martina Vignolo Matías Alé Instagram

Mientras que en la siguiente historia en su Instagram, la joven de 22 años reposteó el breve video donde Alé le propone matrimonio y expresó: “Que hermoso video, increíble, no paras de sorprenderme, te amo”.