Sorpresa: levantaron la gala de eliminación de Gran Hermano

Santiago del Moro sobres negros Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Todo parece indicar que la próxima semana entrarán los nuevos jugadores, lo que sí confirmó Santiago del Moro es que primero reingresa un exjugador. Según las encuestas, quien tiene más chances de entrar es Catalina, Denisse, Lucía, Joel y Hernán. Pero aún no está definido.

Pero lo que sí confirmó es que la próxima semana hay gala normal con nominación y eliminación como suelen ser. Además, participarán todos del desafío del líder, menos Martín Ku, quien cuenta con el beneficio esta semana por haber ganado la casa.

Confirmaron la fecha del final de Gran Hermano: cuándo termina el reality

Aunque el programa tenga aún 9 participantes, este fin de semana ingresan en el repechaje exjugadores y además entrarán nuevos, Laura Ubfal confirmó cuándo será el final de Gran Hermano, ciclo que es un éxito en la televisión argentina. Además, reveló los proyectos de Telefé.

Casa de Gran Hermano 2023 Quién va a ganar Gran Hermano 2024 según la inteligencia artificial Redes sociales

Con el final de GH edición 2022, el canal tuvo tiempo para poder poner MasterChef con la conducción de Wanda Nara y Got Talent Argentina con Lizy Tagliani y, en ese lapso, le prestaron la casa a Chile para que tenga su edición.

Este año no será igual, ya que decidieron no prestar las instalaciones. La propuesta estaba hecha, pero Telefe no lo aceptó, según indicó @soytoni_chef en X (ex Twitter). Pero lo que también contó es que Gran Hermano tiene fecha de finalización para julio.