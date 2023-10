Sol Pérez hizo un challenge y marcó tendencia en la moda: microbikini nude, short de jean y gorra

Disfrutando del sol y la playa, Sol Pérez compartió un video bailando con una microbikini nude a pocos días de casarse con su prometido, Guido Mazzoni. La pareja se encuentra disfrutando un viaje a orillas del mar mientras terminan de realizar los últimos preparativos de su boda . La modelo eligió una microbikini y un microshort para disfrutar del cálido día, mostrando en sus redes sociales un look alegre y veraniego.

Para este video que formó parte de un challenge de TikTok, la periodista eligió como indumentaria de playa una microbikini con un corpiño de molde triangular en tono tierra o nude, combinada con un microshort a juego, creando un look informal de verano para disfrutar un día junto al mar. A través de Instagram, no sólo compartió imágenes de la playa, sino que también se mostró bailando al ritmo de Young Miko, una artista conocida por sus melodías que son un hit en la actualidad. A su look le sumó una cap y unos lentes de sol.