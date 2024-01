Mariano Martínez le declaró la guerra a Gastón Pauls: "Se corrige en privado"

Etiquetó a todos los actores de la obra, incluso a los que no tienen un rol tan protagónico y, aun así, “olvidó a Mariano, el gran protagonista de la obra. Estaban Bicho Gómez, Yayo Guridi, María Valenzuela, Gabriela Sari, Mercedes Oviedo y Jorge Noya.

Pero Pochi de Gossipeame no mencionó a Martínez. Por ese motivo, el actor se expresó en redes con una polémica frase que todos aseguraron que era para su examigo: “Se corrige en privado y se felicita en público... A eso, mi querido amigo, se le llama educación”.

Gastón Pauls Mariano Martínes stories Redes sociales

Si bien no habló el tema, todo parece indicar que esa fue su manera de dar su versión de los hechos. ¿Fin de la larga amistad por un motivo aún desconocido?

Gastón Pauls recordó un increíble llamado que le hizo Maradona: "Sólo Diego lo podía hacer"

El actor Gastón Pauls, protagonista de la serie Barrabrava, recordó un llamado telefónico que recibió de Diego Maradona mientras se encontraba en recuperación por su adicción a la cocaína, una charla en la que el 10 le brindó una serie de inestimables consejos y le dejó una lección de vida.

Gastón Pauls y Diego Maradona

"Los últimos años Diego fue parte de mi familia por un montón de gestos que tuvo, como cuando se enteró que estaba en recuperación...", detalló Pauls acerca del vínculo cercano que tenía con Pelusa. Dentro de ese trato cercano, relató un momento complejo: "Un día venía temblequeando y Diego se entera. Me llama desde otro país y veo que es él y pensé: 'Este me va a putear porque se debe haber enterado'".

"Atiendo y me dice: 'La concha de tu madre y me putea tres minutos. ¡Vos no entendés, vos no entendés!'", relató el productor de televisión en una entrevista en El Viaje con Diego Iglesias por C5N. Durante la charla, Diego le mandó un mensaje contundente: "En un momento me dice: 'Vos no podés ni pensar en tomar cocaína, nunca más. Mirá... yo puedo no saber cómo patear un tiro libre, pero de cocaína sé'".