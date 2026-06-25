Siguen las conversaciones: se filtró el pedido de Florencia Peña a Luzu TV para no llegar a la Justicia uUn nuevo intento de acercamiento en medio de un conflicto con fuerte exposición pública vuelve a poner el foco en las gestiones para evitar una escalada mayor. Las versiones indican que se buscaría encauzar la situación y reducir la tensión entre los involucrados. Agregar C5N en









el conflicto entre la actriz y la plataforma de streaming continúa sumando capítulos y en las últimas horas se filtró el pedido de Florencia Peña a LUZU TV para no llegar a las vías legales.

Florencia Peña habría intentado encauzar el conflicto mediante un acercamiento a Luzu TV.

El episodio ocurre en un contexto de alta exposición pública.

Las versiones indican que se buscó evitar una escalada del enfrentamiento.

La situación continúa sin confirmaciones oficiales de los protagonistas. Siguen las conversaciones: el conflicto entre la actriz y la plataforma de streaming continúa sumando capítulos y en las últimas horas se filtró el pedido de Florencia Peña a Luzu TV para no llegar a las vías legales. En este sentido, trascendió cuál habría sido el pedido clave de la conductora para intentar destrabar la situación sin avanzar hacia una instancia judicial.

De acuerdo con las versiones difundidas, este pedido busca evitar una escalada legal y permitir una resolución directa entre las partes, sin necesidad de intervención judicial inmediata. Hasta el momento, ni Peña ni representantes de Luzu TV realizaron declaraciones públicas sobre el estado actual de las negociaciones, lo que alimenta las versiones y especulaciones en el ambiente del espectáculo. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusión y se mantiene como uno de los temas más comentados en el mundo del streaming y la televisión.

En el marco del conflicto, trascendió un gesto que habría buscado bajar la tensión entre los lados involucrados. De acuerdo con versiones del entorno, una figura familiar del astro rosarino Lionel Messi, habría mantenido contacto con Florencia con el objetivo de calmar el impacto del desencuentro y favorecer un clima más conciliador, en medio del inenso tono mediático.

Cuál fue el pedido particular de Florencia Peña a Luzu TV Luego de su salida del programa El Show del Verano, tras la polémica generada por una noticia falsa sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi, la streamer se habría mantenido firme en su reclamo económico y en la revisión de los términos de su desvinculación. Según se supo en el ámbito del espectáculo, el planteo central de la mediática estaría vinculado al cumplimiento total del acuerdo contractual vigente. Su intención sería que se respete lo pactado originalmente hasta el final del vínculo laboral.

El origen de la disputa se dio tras la abrupta salida de Florencia Peña del ciclo del programa en vivo, en medio de una fuerte controversia mediática. Aunque la figura del espectáculo pidió disculpas públicas y se apartó del proyecto, la situación laboral pactada habría quedado sin resolver por completo.