La final del Mundial 2026 en Nueva Jersey es mucho más que fútbol. El show de medio tiempo se robó todas las miradas e hizo vibrar a la tribuna. La colombiana Shakira, autora del hit oficial Dai Dai, volvió a demostrar porqué es la reina indiscutida de los mundiales. Acompañada por Burna Boy y los Ghetto Kids, esos pibes de Uganda que arrasan en TikTok, le metieron baile, coreografía y fiesta a la final entre Argentina y España.
La oriunda de Barranquilla ya es fija en los Mundiales y desde 2006 su voz y su presencia se volvieron parte del folklore de la Copa. En 2026 volvió a la cancha con “Dai Dai”, el himno oficial, después de 16 años sin tema propio. La colombiana, nacida en 1977, se transformó en una estrella global mezclando ritmos latinos, pop y rock, con ese sello inconfundible de su voz y el movimiento de caderas que la hizo única. Como en la tribuna, su figura no se despega del torneo y cada edición la tiene como protagonista.
Shakira no estuvo sola en el campo, además de una multitud de bailarines, se presentaron junto a ella los Ghetto Kids. En mayo, la artista había tirado la convocatoria como si fuera un DT buscando refuerzos, quería bailarines que la acompañaran en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Entre los elegidos aparecieron los pibes de Uganda que la rompen en redes con su ritmo inigualable fueron convocados.
Los chicos viajaron hasta Estados Unidos para sumarse a la barranquillera y, a días de la gran cita, ella les dedicó un mensaje sentido en Instagram. “Los @ghettokids_tfug de Uganda nos han cambiado la vida”, escribió la autora de Dai Dai, feliz de tenerlos en Nueva York para meter baile con ella en la final de la Copa.
Además del show de Shakira, el show contó con la apertura de la eterna Madonna, que a sus 67 años volvió a desafiar la industria con su clásico Music, flanqueada por dos cracks históricos: Ronaldinho y Ronaldo. Un entretiempo que mezcló cultura pop, tribuna y leyenda futbolera, en el corazón de la final entre Argentina y España.
Shakira encendió la previa de la final entre Argentina y España
Shakira revolucionó las redes sociales al compartir la nueva versión completa de Dai Dai, la canción oficial del torneo, que esta vez está completamente en español. El tema, en colaboración con el cantante africano Burna Boy, se había estrenado el 14 de mayo pasado en inglés, y fue presentado como la banda sonora principal durante la competencia en Estados Unidos, Canadá y México.
Ante la llegada de dos selecciones de habla hispana a la final de este domingo 19 de julio, fue la oportunidad ideal para presentar el tema pero en castellano, el idioma natal de la artista. "En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juega nadie cuando se deja la piel", escribió la famosa.