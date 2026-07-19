Shakira, infaltable: la reina de los Mundiales brilló en el show de medio tiempo de la final En el histórico debut del show de medio tiempo, la colombiana volvió a demostrar por qué es la uno de la Copa del Mundo. Por Agregar C5N en









Shakira volvió a ponerle voz y baile al mundial de fútbol.

La final del Mundial 2026 en Nueva Jersey es mucho más que fútbol. El show de medio tiempo se robó todas las miradas e hizo vibrar a la tribuna. La colombiana Shakira, autora del hit oficial Dai Dai, volvió a demostrar porqué es la reina indiscutida de los mundiales. Acompañada por Burna Boy y los Ghetto Kids, esos pibes de Uganda que arrasan en TikTok, le metieron baile, coreografía y fiesta a la final entre Argentina y España.

La oriunda de Barranquilla ya es fija en los Mundiales y desde 2006 su voz y su presencia se volvieron parte del folklore de la Copa. En 2026 volvió a la cancha con “Dai Dai”, el himno oficial, después de 16 años sin tema propio. La colombiana, nacida en 1977, se transformó en una estrella global mezclando ritmos latinos, pop y rock, con ese sello inconfundible de su voz y el movimiento de caderas que la hizo única. Como en la tribuna, su figura no se despega del torneo y cada edición la tiene como protagonista.

"Shakira":

Por su presentación en el entretiempo de la final de la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wGaAli3LLv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 19, 2026 Shakira no estuvo sola en el campo, además de una multitud de bailarines, se presentaron junto a ella los Ghetto Kids. En mayo, la artista había tirado la convocatoria como si fuera un DT buscando refuerzos, quería bailarines que la acompañaran en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Entre los elegidos aparecieron los pibes de Uganda que la rompen en redes con su ritmo inigualable fueron convocados.

Los chicos viajaron hasta Estados Unidos para sumarse a la barranquillera y, a días de la gran cita, ella les dedicó un mensaje sentido en Instagram. “Los @ghettokids_tfug de Uganda nos han cambiado la vida”, escribió la autora de Dai Dai, feliz de tenerlos en Nueva York para meter baile con ella en la final de la Copa.

Además del show de Shakira, el show contó con la apertura de la eterna Madonna, que a sus 67 años volvió a desafiar la industria con su clásico Music, flanqueada por dos cracks históricos: Ronaldinho y Ronaldo. Un entretiempo que mezcló cultura pop, tribuna y leyenda futbolera, en el corazón de la final entre Argentina y España.