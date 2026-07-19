Así fue el show del entretiempo con Madonna, Justin Bieber, BTS y Shakira El show inició con la estadounidense, quien ingresó al estadio en una camioneta que manejaban Ronaldo Nazario y Ronaldinho. El joven canadiese hizo un acústico y la colombiana interpretó un tema inaugural. Por Agregar C5N en









Madonna hizo su presentación en el Mundial 2026. Redes sociales

El show del entretiempo también fue protagonista de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La icónica Madonna ingresó al estadio escoltada por los astros del fútbol Ronaldo Nazario y Ronaldinho, mientras que también se presentaron Justin Bieber, Shakira y BTS.

Con tres minutos utilizados para el arme el espectáculo, los bailarines comenzaron a mostrar su talento para darle la bienvenida a la reina del pop que inició cantando Music. Luego aparecieron los exjugadores brasileños, que manejaron el vehículo con el que entraron al estadio.

¡MADONNA abrió el show de entretiempo acompañada por RONALDO Y RONALDINHO! pic.twitter.com/8qYyJtZVUy — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026 Luego del especial de Madonna, los Muppets, Gustavo Dudamel y el remo noruego hicieron su presentación divertida que dio pie al show de los reyes del k-pop, BTS, quienes interpretaron su hit Dynamite.

Más tarde, Ted Lasso ofició de entrenador de Justin Bieber y le dio unas palabras antes de comenzar su canción acúsitica llamada Everything hallelujah. Logró que el público tararee junto a él, quien sacó una guitarra criolla, fiel a sus primeros años como cantante.

JUSTIN BIEBER interpretando Everything Hallelujah en el entretiempo de la final de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/ayoazr0x2J — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026 Shakira también apareció y fue para interpretar la canción Dai Dai, que también incluyó un baile incluido. Todo finalizó con Chris Martin, el líder de Coldplay, que curó el show y participó con PS22 Chorus, un coro integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island.