Selección argentina: la pareja de un campeón del mundo hizo su descargo tras el triunfo de Milei

La novia del entrerriano recibió las críticas de los usuarios que protestaron sobre su posteo con los dedos en "V", y reclamó: “Por mi parte jamás he faltado el respeto ni le he deseado lo peor a quienes piensan diferente, por eso hoy les pido que me respondan de la misma manera”.

La pareja entrerriana en los festejos de la Copa Mundial de Qatar Redes Sociales

Martínez y López Benítez se conocen desde la adolescencia, ambos son originarios de Gualeguay, una localidad del sur de Entre Ríos, y fue allí donde nació su amor, hace más de 10 años.

El mensaje completo de la novia de Licha

La joven dejó un extenso mensaje donde destacó su posición en cuanto a los dos candidatos que se disputaron la presidencia en el balotaje. Esto es lo que dijo: "Hola! Dejo este mensajito por acá para contarles que espero de corazón que en esta nueva etapa se dé todo lo mejor para los argentinos...".

El mensaje completo de la mujer del "Licha" Martínez sobre el presidente electo Javier Milei Redes Sociales

Licha Martínez apoyó a Massa en el balotaje

El delantero argentino, que se desempeña en el Manchester United en Inglaterra, se mostró a favor del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en la previa al balotaje.

El deportista dio un "me gusta" a un posteo que hizo un grupo de jugadores de fútbol a favor del ministro de Economía, y fue el único en transparentar su apoyo a uno de los políticos argentinos en las elecciones 2023.