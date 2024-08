Se viene la parte 2 de la Music Session de Duki con Bizarrap: cuándo se estrena

Todo comenzó tras hacerse viral un link (am3r1.github.io/Ameri) que redirigió a un sitio web muy particular, el cual dejó varios guiños. En un primer lugar, lo más evidente de todo es la palabra "Ameri" tanto al principio del enlace, con números reemplazando las vocales, como al final, donde directamente se escribió el término tan importante en la carrera de Duki .

Siguiendo con este último, en la parte superior de la pantalla se observó el logo del cantante, el cual se utilizó al final del videoclip de su Music Session para confirmar que tendría segunda parte. Por eso, el contador que termina el miércoles 21 de agosto generó mucha ilusión en los fans de Bizarrap, ya que a la izquierda de la página también apareció un "42", lo que podría significar que Duki será el primero en tener dos números diferentes de sesiones.

Bizarrap Music Session 42 Duki La aparición del sitio web llenó de expectativa a los fans de Bizarrap y Duki. Captura am3r1.github.io/Ameri

Por otro lado, hay quienes aseguran que este link apareció luego de una publicación de Duki en X (ex Twitter), la cual habría sido eliminada menos de 10 minutos después. Así, no se sabe con exactitud si esto es verdad o no, pero lo único cierto es que los fans se llenaron de euforia y expectativa de cara al próximo miércoles 21 de agosto.

