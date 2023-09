¿Se va de LAM? Ángel de Brito confesó que Yanina Latorre aceptó la oferta de otro programa

Pero quien sí parece haber definido es Romina Uhrig, también exparticipante del reality show de Telefe. Pero, para sorpresa de muchos, eligió a Yanina Latorre para que forme parte de su grupo y ella dijo que sí.

Romina Uhrig Redes sociales

Lo cierto es que ambas mostraron una muy mala relación porque Latorre no estaba de acuerdo con su estadía en la casa por ser política. Pero todo parece haber quedado atrás. "Quien llamó para que Yanina Latorre baile con ella la salsa de tres, se lo dijo en persona. Es Romina Uhrig", expuso el conductor de LAM.

"Que viva que es”, dijo una de las angelitas. Fue entonces que Yanina contó cómo fue: “Me vino a hablar muy bien, me sorprendió. Hablamos, bajamos juntas. Se ve que no le molestó tanto lo que dije. Voy a bailar, ya le dije que sí".

Yanina Latorre le contestó a Carmen Barbieri, habló con Sofía Aldrey y filtró una bomba

Luego del descargo de Carmen Barbieri hacia Yanina Latorre en Mañanísima donde desató un escándalo, la panelista de LAM le respondió en vivo, dio su punto de vista de la situación y reveló que habló con Sofía Aldrey y le contó la verdad de la situación.

Y luego atacó a Carmen tras su comunicación con Aldrey: “No te hagas la buena con Sofía porque hoy le pregunté a ella porque dije: ‘A lo mejor yo estoy…no sé, perdida’ porque Carmen dijo: “¡Yo la amo! Entonces le pregunto: Sofi, desde que pasó lo que pasó con Carmen, que al principio, ella también se burlaba del lavarropa… ¿hablaste con ella? y me dice: ‘No solo que jamás me llamó ni me habló sino que me bloqueó el primer día".