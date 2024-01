Se separó uno de los conductores de streaming más destacados del momento

Pero en las últimas horas, el conductor del streaming del Bailando 2023 lo desmintió: “Todas las parejas pasan por crisis. Venimos con diferentes ideas de cosas, pero charlándolas. Estamos acompañándonos es esta de ver diferencias para sobrellevarlo. Uno va cambiando la forma de ver la vida y las cosas, y vas encontrando estas diferencias que están bueno charlarlas".

Pero Brenda lo confirmó en Instagram: “Nos acompañaron en nuestro primer día trabajando juntos, vivieron nuestro noviazgo desde el día uno y muchos momentos que decidimos compartir con ustedes. Fue muy lindo sentir su amor del otro lado, siempre voy a agradecerles. Hoy me toca contarles algo muy triste".

Y agregó: “Decidimos poner un punto final a nuestra relación de más de 4 años. Entendimos que hoy no nos toca seguir compartiendo el mismo camino. Gracias por entender. Sé que, con el sostén de Dios, mi familia, amigas y ustedes voy a salir adelante".

En esto está vinculada Coti Romero porque con Cris se dieron un beso en una coreo. "Primero quiero pedirle disculpas a Bren, el beso estaba marcado, pero no así, Mariano de la Canal nos empujó. No sé si él está separado, él dijo que no en la pista. Me pongo en el lugar de ella y a mí no me gustaría, por eso le pido disculpas, por más que sea acting y un pico... Somos amigos con Cris, amistad de trabajo", indicó. ¿Será real la amistad?