Famosa actriz se separó y destrozó a su expareja en redes: "Caí en el error"

Uno de los primeros trascendidos fue que la separación “no ha sido en buenos términos”. El periodista Juan Etchegoyen había comentado en su momento: “Les diría que estuvo todo bastante mal”.

“Lo que me dicen a mí es que Abril habría tomado la decisión de dejar a Celeste y volver con su ex, Silvana D’Abriola, la pregunta acá es si no jugó a dos puntas en algún momento. Abril habría decidido instalarse nuevamente en Madrid con Silvana para recuperar ese tiempo perdido. La persona que me cuenta esto me dice que Abril nunca dejó de amarla y por eso vuelve con ella”, agregó y aseguró que Cid quedó “devastada”.

Celeste Abril

Ahora en un cierre de fin de año, la exResistiré hizo un balance de fin de año y volvió a recurrir a sus rede sociales para hacer un balance donde, sin nombrarlo, destrozó a su expareja.

“Al amor hay que llegar como a los supermercados. Nunca con hambre porque es fácil caer en el error de elegir cualquier opción con tal de saciarla”, fue una de las publicaciones que hizo en sus redes sociales la exactriz de telenovela Las Estrellas.

Los descargos de Celeste Cid en sus redes sociales

Pese a esta última publicación, Celeste Cid, suele hacer publicaciones con frases reflexivas y en otra oportunidad recurrió a subir una imagen donde se la ve leyendo un libro de Gabriel Rolón con un fragmento que le pareció propio compartir con sus seguidores.

En primer lugar, publicó una foto del libro El Duelo de Rolón en la que se puede ver como el escritor se refiere a los amores enfermizos y asegura: “No es cierto que todos los amores valgan la pena. Ningún amor puede tener como precio la dignidad”. Y se ve subrayado como haciendo énfasis.

Celeste Cid Instagram Captura de pantalla

“Qué belleza leerte”, le escribió, pero también subió otra foto en la que se ve el mismo libro y se ve la parte que dice: “Es necesario simbolizar el dolor para quitarlo de la carne. Eso hace el arte, encuentra un lugar para desplazar el sufrimiento”.