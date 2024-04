Se separó uno de los bailarines más famosos por un particular motivo: "Nos afectó..."

La pareja vivía en Granada y, luego de tomar la decisión de separarse, Agustín se quedó radicado en Europa en esa casa, mientras que él volvió a Argentina. Reveló que queda todo como está: "No, allá no la desarmo. En Granada queda la casa tal cual. Aparte está mi ex allá,y se queda en la casa. La relación con Agustín se terminó en junio, cuando llegué a España porque los tiempos, la distancia y las edades nos afectaron ”.

Hernán Piquín novio Redes sociales

En cuanto a los modos de la separación contó que fue en junio, es decir, no es reciente: “Nos sentamos, nos pusimos a hablar y era entendible su planteo porque yo paso muchos meses en la Argentina y también de gira, pero él no puede viajar conmigo porque está con sus giras en España”.

Contó que fue “duro” llevar la separación, pero que con el tiempo se supera. Explicó que fue más la distancia porque él está acostumbrado a viajar año tras año y no tener un lugar fijo para vivir. “Irme no me es un problema. Al contrario, es normal y quizás para otra persona eso no le genera una estabilidad”.