Se separó uno de los actores argentinos más conocidos a cuatro meses de su casamiento

“Esta crisis que hemos vivido a causa de esta falsa denuncia, que hoy ya se sabe que es falsa, pero que nos hizo un daño tremendo, que nos destruyó moralmente y, como pareja, no encontramos manera de protegernos el uno al otro. Terminamos enfrentados entre nosotros, discutiendo, peleándonos”, agregó en una entrevista en Teleshow.

Carlos Perciavalle Redes sociales

La pelea fue porque consideró que Perciavalle no lo defendió: “¿Por qué no me defendés a mí? Solo te importa tu nombre, ¿viste?”. En cuanto a la denuncia aclaró que se presentó la denuncia, pero que no se ratificó. Por ese motivo, fue desestimada.

“Lo trataron como si fuera un pobre niñito, cuando es un delincuente que acá, en el Uruguay, tiene más de seis demandas por estafa. Por eso no puede volver al Uruguay. Su familia, que es de Melo y Cerro Largo, está avergonzada de él y no sabe qué hacer para pagar las deudas del chiquilín para que el gurí pueda volver a entrar al país”, manifestó.

En cuando a la separación, sumó que “hoy no tenemos fuerza ni para... Hoy ya no tenemos fuerza ni para apoyarnos el uno al otro”.

Se separó un comentarista de ESPN a poco de iniciar su relación: "Tiempos distintos"

La relación entre el expiloto de Fórmula 1 y comentarista de ESPN, Juan Manuel “Cochito” López y, la modelo y mejor amiga de Marcelo Tinelli; Andrea Bursten, llegó a su final luego de seis meses de relación y sorprendieron por las declaraciones: “Momentos y tiempos distintos”.

Cochito López y Andrea Bursten Redes sociales

Fue Juan Etchegoyen quien reveló la separación entre ambos: “La verdad es que era una pareja top de esas que uno apuesta porque se los veía tan bien juntos…la cuestión es que el vínculo duró menos de seis meses. Yo venía obteniendo info pero hoy pude confirmarlo”.

El mismo Cochito López lo reveló: “Me separé hace muy poco de Andrea. Es una gran persona que quiero mucho. No hay nada raro, solo eso, que decidimos no seguir, pero con la mejor onda los dos, momentos y tiempos distintos de la vida solamente”.